لويز أنتونيو.. دكة «السماوي» لا تفسد للود قضية

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أظهر البرازيلي لويز أنتونيو لاعب ارتكاز بني ياس قبولاً لقرار مدربه الألماني شايفر بالجلوس على مقاعد البدلاء خلال مباراة فريقه الأخيرة بالدوري أمام الشارقة، والذي كان قرارا مفاجئا للجميع، دون أن ينال فرصة المشاركة حتى صافرة النهاية.

وحرص أنتونيو على التأكيد بأن جلوسه احتياطيا لأول مرة منذ بداية الموسم بعد أن ظل مشاركا بصفة أساسية في جميع المباريات، لا يفسد وده مع ناديه، وذلك من خلال تغريدة له على حسابه في «تويتر» أظهر فيها سعادته بالنتيجة السلبية التي انتهت عليها المباراة، وجاءت مختصرة من عدة كلمات جاء فيها: «دعنا نذهب بعيداً يا بني ياس».

وكان واضحاً أن لويز أنتونيو تعمد كتابة التغريدة، خاصة أنه لا يظهر إلا نادراً على تويتر، وكان آخر ظهور له قبل شهر، حتى يرسل رسالة يؤكد عبرها بأنه راضٍ عن قرار المدرب، وأن جلوسه على الدكة لن يؤثر على علاقته بقلعة السماوي.