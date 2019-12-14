لوفانور: أبطال آسيا هدفنا الأهم في شباب الأهلي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أعرب البرازيلي لوفانور لاعب شباب الأهلي، عن سعادته للمشاركة مع فريقه في الدور الرئيسي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، وتمنى التنافس على اللقب إلى أقصى درجة في البطولة، مؤكداً رغبة «فرسان دبي»، في المنافسة على كافة البطولات التي يشاركون فيها، سواء المحلية أو القارية.

وقال: «سبق أن شاركت مع نادي الشباب، مرة واحدة في دوري أبطال آسيا، ووقتها لم نتجاوز الدور التمهيدي (الملحق)، ولكن هذه المرة مع شباب الأهلي، لدي الرغبة في الوصول إلى أعلى درجات التنافس، بل والفوز باللقب القاري، ليكون إضافة مهمة للنادي والكرة الإماراتية».

منافسون أقوياء

أضاف لوفانور: «شباب الأهلي، يملك كافة الإمكانيات المؤهلة ليكون أحد المنافسين الأقوياء على اللقب القاري، بصرف النظر عن الأسماء الموجودة في مجموعتنا، ونحن كلاعبين ندرك مدى صعوبة المهمة، وأننا سنقابل مجموعة من أفضل لاعبي القارة، وأيضاً لاعبين أجانب على مستويات عالية، وسبق لهم الاحتراف في أندية كبرى».

وأكمل: «المهم بالنسبة لنا أن نقدم المستوى المعروف به شباب الأهلي، والذي يعكس الصورة المتطورة للكرة الإماراتية، ونتعامل مع المباريات خطوة بخطوة، وبالتأكيد سيكون التركيز المبدئي على تجاوز مباراتنا الأولى في المجموعة، لتكون خطوة على طريق تحقيق الهدف الأولي، بالوصول إلى الدور التالي».

انتصار معنوي

أما عن مواجهة الوحدة الأخيرة في الجولة الثامنة لدوري أبطال الخليج العربي، فقال لوفانور: «قدمنا مباراة قوية أمام الوحدة، وحققنا فوزاً كبيراً برباعية نظيفة، ودائماً ما تكون مواجهتنا والوحدة قوية وتتسم بالندية بين اللاعبين داخل الملعب، ونقاط المباراة الثلاث، غاية في الأهمية لأنها قربتنا أكثر من الفريق المتصدر، وبالتالي تمنحنا دفعة معنوية قوية في مسيرتنا بالدوري، ولسعينا للتتويج بالدرع».

شكر

وأختتم لوفانور، موجهاً الشكر لكل زملائه، ومؤكداً أن الأهداف التي يسجلها لشباب الأهلي، في أي مباراة يشارك فيها، لا يمكن أن يحرزها بمفرده، لكنها تأتي من تعاون زملائه في الفريق، وتمنى أن يواصل شباب الأهلي تألقه في جميع البطولات التي يشارك فيها هذا الموسم، ليحافظ على كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي، ويستعيد درع الدوري، وينافس بقوة على دوري أبطال آسيا 2020، وأن يستمر في صفوف «فرسان دبي» حتى الاعتزال.

القرعة الآسيوية

الجدير بالذكر، أن قرعة دوري أبطال آسيا التي جرت بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، أوقعت شباب الأهلي، ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه الهلال السعودي، وبختاكور الأوزبكي، إضافة إلى المتأهل من المباراة رقم 3 في الملحق الآسيوي.

هوية

وسيتم تحديد هوية الفريق الرابع في المجموعة من خلال ثلاث مباريات بالملحق، حيث يلتقي شيناي سيتي الهندي مع الرفاع البحريني يوم 14 يناير 2020، ليتأهل الفائز منهما لمواجهة فريق شهر كودرو الإيراني يوم 21، وفي المرحلة الأخيرة من الملحق، يلتقي الفريق الفائز بالسيلية يوم 28 من الشهر نفسه، ليتأهل الفائز منهما، وينضم للمجموعة الثانية.

مشوار

يستهل شباب الأهلي مشواره القاري بمواجهة مضيفه بختاكور 10 فبراير المقبل، ثم يلتقي الهلال السعودي في استاد راشد بدبي يوم 17 من الشهر نفسه، ويشد الرحال للقاء المتأهل من الملحق يوم 3 مارس المقبل، ثم يعود إلى دبي، ويستضيف المتأهل من الملحق 6 أبريل، وبعدها يستقبل بختاكور، قبل أن يختتم مرحلة المجموعات بمباراة الهلال في الرياض.