دبا الحصن يعزز صدارته والذيد يفاجئ البطائح بالهواة

المصدر: الفجيرة -محمد فضل

عزز دبا الحصن صدارته لدوري الدرجة الأولى إثر فوزه اليوم على مضيفه الحمرية بهدف نظيف ضمن الجولة الخامسة وسجل هدف الحصن الوحيد اللاعب عبدالله سالم في الدقيقة 5، ليرفع الفائز رصيده إلى 14 نقطة ويتجمد رصيد الحمرية عند 3 نقاط، وفجر الذيد مفاجأة من العيار الثقيل عندما ألحق الخسارة الأولى بالبطائح هذا الموسم بالفوز عليه 2-1 .

بكر البطائح بالهدف الاول عبر البرازيلي أليكسندر ميدريوس في الدقيقة 29، وفي الشوط الثاني قلب الذيد الطاولة وسجل لاعبه المتألق محمد المربوعي هدفي فريقه في الدقيقتين 46 و57، ليرفع الذيد رصيده إلى 7 نقاط ويبقى البطائح برصيد 11 نقطة.

وعلي ملعبه نجح فريق العربي بتحقيق أول فوز في الدوري على حساب ضيفه التعاون 3-1

وسجل الأهداف كل من الكسندر هدفين وهدف للكرواتي ايجور في الدقائق 8، 18 ،68 وأحرز للتعاون كوفي ميشاك 38، ليرفع العربي رصيده إلى 6 نقاط ويتجمد رصيد التعاون عند نقطة وحيدة.

وأكمل التعاون اللقاء بعشرة لاعبين بعدما أشهر الحكم زايد العولقي البطاقة الحمراء في وجه اللاعب ماجد العزيزي وتستكمل مباريات هذه الجولة غداً بلقاء الامارات ضد دبا الفجيرة ويستقبل العروبة ضيفه مصفوت.