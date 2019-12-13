سيدورف يقود تدريباً للاعبي أكاديمية النصر

المصدر: دبي-عدنان الغربي

قاد الهولندي كلارنس سيدورف النجم العالمي السابق، مساء اليوم، تدريباً لمدة 60 دقيقة لعدد من لاعبي أكاديمية النصر للوقوف على مستوياتهـم وتقييمها بمشاركة 3 لاعبين أفارقة تحت الاختبار.

وعبر سيدورف الذي يتواجد منذ فترة بدبي عن إعجابه بمنشآت النادي وبحجم الجهود التي تبذل من أجل تطوير كرة القدم وصقل مواهـب اللاعبين الصغار، مشيراً إلى أن العمل يبدأ من القاعدة دائما.

ويملك سيدورف تجربة كبيرة في كرة القدم العالمية، حيث لعب لأكبر الأندية الأروبية بداية من أياكس الهولندي وريال مدريد الاسباني وأنتر وميلان الإيطاليين إلى جانب نادي بوتافوغو البرازيلي، كما درب ميلان ولاكورونا الاسباني ونادي شينزين الصيني قبل أن تتم إقالته من تدريب المنتخب الكامروني بعد خروجه المبكر من نهائيات كأس أمم افريقيا 2019 بمصر.