داسيلفا: سداسية عجمان أعادت الثقة للنمور

المصدر: كلباء- محمد فضل

أكد خورخي داسيلفا مدرب كلباء ان استعدادات فريقه جيدة على الرغم من قلة فترة الاعداد بين مباراة واخرى لافتا إلى الضغوط الكبيرة التي ستواجه فريقه خلال الشهر الحالي وتعدد المباريات سواء على صعيد الدوري او مسابقة أغلى الكؤوس.

وأشار المدرب الى ان النتيجة التي حققها الفريق في المباراة الماضية ضد عجمان بسداسية اعادت الثقة من جديد للنمور وساعدتهم في تجهيز الفريق على احسن ما يكون فضلا عن المعنويات التي ادى بها اللاعبون التدريبات .

وذكر المدرب ان فريقه سيكون في كامل الجاهزية للقاء الظفرة يوم الاحد المقبل ، لافتا الى ان غياب المدافع البرازيلي هنريكي بوس للإيقاف لحصولة على ثلاث إنذارات وبقية اللاعبين على اهبة الاستعداد للمباراة وساعمل على وضع الخطة المناسبه التي تساعدنا في العودة من المنطقة الغربية بالنتيجة الايجابية .