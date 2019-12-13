الرمادي: حالة الهدوء في عجمان تمنع الإحباط

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

أكد أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان، أن ناديه تعامل بهدوء مع الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الفريق في الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي أمام اتحاد كلباء، وهذا الهدوء الذي يتميز به نادي عجمان في التعامل مع أصعب المواقف هو الذي يمنع الإحباط ويحول دون تأثير نتيجة مباراة على المباراة التالية، جاء ذلك خلال تعليقه على استعدادات الفريق لمواجهة ضيفه العين في الجولة التاسعة مساء الأحد على استاد راشد بن سعيد.

وقال الرمادي ان ما حدث في مباراة الاتحاد، لا يمكن تكرار بأي حال، ورجع في حديثه إلى سيناريو المباراة التي شهدت تحولات غريبة بعد سيطرة عجمان على أول 20 دقيقه وتقدمه في النتيجة ثم خسارته "2-6" في النهاية.

ووصف مواجهة العين بالصعبة، من واقع مستوى المنافس وكونه أحد الفرق التي تسعى دائماً للألقاب، ولكنه أكد ثقته في لاعبيه لتصحيح المسار وجعل المباراة صعبة أيضاً على العين، وقال الرمادي ان مباراة الاتحاد ستكون درساً قوياً لجميع اللاعبين للعودة لمستواهم الطبيعي والمعروف، خاصة وأن عجمان كانت له مواقف مشرفة مع الفرق الكبيرة هذا الموسم.