بوقرة : نهدف لاستعادة ذاكرة الانتصارات أمام الجزيرة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أقر الجزائري مجيد بوقرة مدرب الفجيرة بصعوبة مباراة الجزيرة ضمن الجولة التاسعة والتي تأتي في زمن مضغوط وبعد مرور 72 ساعة على مباراة الفريق التي خسرها أمام الوصل بنتيجة 2-3 ، مشيرا الى أن ضغط المباريات الحالي وخلال شهر ديسمبر تحديدا تتضرر منه كافة الفرق وليس الفجيرة وحده.

وأشار بوقرة الى ان شخصية الفريق يجب أن تظهر وأن يستعيد الذئاب ذاكرة الانتصارات ويضعوا حدا للهزائم الماضية، لافتا الى انه جهز فريقه للقاء الجزيرة الذي وصفه بالفريق الصعب والذي يعد من أفضل فرق الدوري ومتخم بالنجوم داعيا لاعبي الفجيرة الى تقديم كل ما عندهم من اجل العودة بالنتيجة الايجابية من معقل الفريق المضيف .

وقال بوقرة ليس لدينا ما نخسره وأن ثقته تبدو كبيرة في كافة نجوم الفريق وحول الغيابات المحتملة أكد المدرب غياب اللاعب خليل خميس للإصابة وهناك شكوك تحوم حول مشاركة البرازيلي غبرائيل وسنرى حتى موعد انطلاقة المباراة بساعات مشاركة اللاعب البرازيلي من عدمها امام فخر العاصمة.



وأضاف ان الروح التي أدى بها لاعبو الفجيرة امام الوصل بجب ان تكون حاضرة وان يتم تدعيمها بالنتيجة الايجابية والمحافظة على الاداء والمستوى طوال زمن المباراة.