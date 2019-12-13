كايزر: الفريق يمر بمرحلة جيدة على مستوى الأداء والنتائج

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

قال الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة إن فريقه يمر بمرحلة جيده على مستوى الأداء والنتائج، والأهم الحفاظ على هذا المستوى وتحقيق أفضل النتائج.

ويستضيف الجزيرة الفجيرة على ستاد محمد بن زايد بعد غد الأحد في الجولة 9 للدوري.

وكان الجزيرة قد حقق فوزاً كبيراً على الوحدة 4/0 والتأهل إلى المربع الذهبي لكأس الخليج، وتخطى حتا بثنائية على ملعبه، في الجولة الماضية للدوري مما قفز بالفريق إلى المركز الرابع في الدوري ب 14 نقطة وبفارق 6 أهداف عن الشارقة المتصدر 20 نقطة.

وأضاف كايزر: الفجيرة لديه لاعبون مميزون في صناعة اللعب، والفريق بشكل عام قوي بدنيًا لذلك يتوقع مباراة تتسم بالاندفاع البدني.

وتابع: اللاعبون استوعبوا المطلوب منهم، ويتفهمون أدوارهم في الملعب، ويتحتم علينا مواصلة نفس النتائج الإيجابية ووضع الأداء في نطاق تصاعدي، فليس من المنطقي ان نشعر بالرضا من أجل تحقيق الفوز في مباراتين أو أكثر.

وعن الغيابات قال: يغيب للإصابة سلطان الغافري، بينما يخضع للفحص الطبي مراد باتنا، وسيريرو، لتحديد مشاركاتهما من عدمه، في المقابل يستعيد الفريق خدمات خليفة الحمادي.