شايفر: السماوي يتسهدف بناء فريق ينافس على البطولات

المصدر: أبوظبي : أحمد عيسى

أكد الألماني وينفريد شايفر مدرب بني ياس انه يعمل على بناء فريق للمستقبل، وأن ذلك أبرز الأهداف التي يسعى اليها في الموسم الحالي، مشيرا إلى أن "السماوي" يمتلك مقومات البطل وحاليا تتم عملية البناء حتى يكون قادرا على تحقق هذا الهدف في المستقبل.

وعاد المدرب الألماني في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة بني ياس بعد غد الأحد في الجولة 9 من دوري الخليج العربي، إلى المباراة السابقة التي خاضها ضد الشارقة وأنتهت بالتعادل، وقال أنه سعيد بردود الفعل الإيجابية التي عادت على فريقه من المباراة والإشادات الواسعة من قبل بعض المدربين، مؤكدا أنهم حريصون على المواصلة بذات المستوى وتقديم الأفضل في المواجهات المقبلة.

وعن مباراة الأعصار قال شايفر: سنلعب ضد فريق يتمتع بروح الإصرار ومستوى فني متميز ويقدم عروضا جيدة في الدوري، يجب ان نلعب أمامه بذات الروح التي خضنا بها مباراة الشارقة حتى نتمكن من تحقيق الفوز عليه.

وأكد شايفر إحترام فريقه لحتا وجميع أندية الدوري، مبينا أن سبب تفوق السماوي أمام أندية المقدمة إلى دخول لاعبيه أرضية الملعب دون ضغوط نفسية لانهم يكونون غير مطالبين بالفوز بعكس خوض مباراة امام منافس من ذات المستوى.

واستطرد المدرب الألماني وقال : علينا أن نضع في الأعتبار أننا خسرنا 9 نقاط بسبب أخطاء التحكيم وليس بسبب تراجع الأداء أو عدم الجدية ضد بعض الفرق، كنا دائما نستحق نتائجا أفضل في المباريات التي خسرنا نقاطها لولا أخطاء الحكام.