العنبري: ثقتي كبيرة في قدرة لاعبي الشارقة على تعويض غياب "ايغور"

المصدر: الشارقة- عزالدين جادالله

أكد عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة أن ثقته كبيرة في قدرة لاعبي فريقه على تعويض غياب المحترف البرازيلي ايغور الذي نال البطاقة الحمراء في مواجهة بني ياس في الجولة الماضية، مشيراً إلى أن "ايغور" لاعب مهم بالفريق والدوري وهناك عدد من الغيابات المهمة الأخرى مثل المدافع شاهين عبد الرحمن المصاب، إلا أن الشارقة قادر على تقديم مردود طيب.

ويحل فريق الشارقة ضيفاً على نظيره النصر بعد غدٍ الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي.

وقال العنبري: نتطلع إلى تقديم مستوى أفضل من لقاء "السماوي"، لافتاً إلى أن خياره لتحديد بديل "إيغور" يتوقف على طريقة اللعب، مشيراً إلى أن النصر يقدم مستويات طيبة ومن أفضل فرق الدوري في آخر سبع مباريات، واللقاء من أصعب المواجهات نظراً للظروف التي يمر بها الفريق، وتحد نمر به ونتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية.