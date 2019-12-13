رازوفيتش : الفوز على اتحاد كلباء يتطلب قوة وذكاء

المصدر: أبوظبي : أحمد عيسى

قال الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني للظفرة إن الفوز على اتحاد كلباء في مباراة الفريقين بعد غد الأحد لحساب الجولة 9 من دوري الخليج العربي يتطلب قوة وذكاء من لاعبيه، ذاكرا ان المباراة ضد فريق قوي ومتطور يضم في صفوفه عناصر متميزة ، لذلك فإن الفوز لن يأتي، وحسب قوله، الا بعد مجهود كبير واغلاق مفاتيح اللعب في اتحاد كلباء والتعامل بذكاء مع مجريات اللقاء واللعب بقوة منذ البداية وحتى النهاية.

وقال رازوفيتش في المؤتمر التقديمي للقاء، إن فريقه جاهز للمباراة، كاشفاً عن غياب خالد الدرمكي بالبطاقات الصفراء التراكمية، مع عودة عبد الرحمن يوسف متوسط الدفاع للمشاركة بعد شفائه من الإصابة، مشيرا في ذات الوقت إلى جاهزية لاعبيه معنويا بعد الفوز الأخير على خورفكان .

وأضاف : وضع الفريق جيد بدنياً ومعنوياً لذلك أنتظر مباراة متميزة من كل اللاعبين وتحقيق الفوز خاصة أننا نلعب على ملعبنا ووسط جمهورنا.

وأشار مدرب الظفرة إلى أن الفوز يقودهم إلى ترتيب جيد في الدوري بالوصول إلى 13 نقطة، ذاكرا ان ذلك يجعل فريقه في موقف آمن قبل 4 جولات من ختام النصف الأول للدوري، مؤكدا أن ذلك جعله يشدد على اللاعبين أهمية الفوز للعب بدون ضغوط في الجولات المقبلة.

وأكد فوك رازوفيتش أن النقاط الثلاث ستذهب للفريق الأكثر تركيزا وقال : من يلعب بتركيز يستفد من التفاصيل الصغيرة في المباراة وسيصنع الفارق لمصلحته وينجح في نيل نقاط الفوز التي نأمل أن تكون من نصيبنا.