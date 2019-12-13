مدرب العين: مباراتنا أمام عجمان ليست سهلة وسنعمل للتعويض

المصدر: العين- طلحة عبدالله

أكد الكرواتي، إيفان ليكو، المدير الفني لفريق نادي العين، أنه لا يعرف شيئاً عن حملة المطالبة بإقالته من تدريب الفريق والتي قادتها جماهير العين في منصات التواصل الاجتماعي بعد التعادل الأخير أمام النصر بالجولة السابقة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وقال: أنا غير ملم باللغة العربية ولا أعرف ماذا قال الجمهور ولكن إذا شعرت الإدارة بأنني المشكلة فلديهم الحق في اتخاذ القرار المناسب، وأضاف: بلا شك جمهور العين يلعب دورا مهما والفريق بدونه لا يستطيع تحقيق النتائج المأمولة، ولكنني حقيقة متفاجئ بهذا الأمر لأن الفريق قدم مردودا متميزا وكانت مباراتنا الأخيرة من أفضل المباريات ولولا ركلة الجزاء التي سجل منها النصر هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة، لاختلف الوضع.

ومضى بقوله: هذه هي كرة القدم دائما تحدث فيها التقلبات والجمهور له الحق في التعبير، وبعد مباراة الشارقة في كأس الخليج العربي، جاءني جمهور العين وأثنوا على العمل الذي قمنا به في الملعب وأكدوا أن العين قدم مردودا فنيا لافتا، ولا أعرف السبب في تقلب آراء الجمهور.

وأوضح أن فترة الانتقالات الشتوية ستكون فرصة لإحداث بعض التوازن بصفوف الفريق، والقرار في نهاية الأمر مرهون بالإدارة ولكن الثابت أننا نملك فريقا متميزا ولاعبين أقوياء وأصحاب خبرة، وربما بسبب ظروف الغيابات بداعي الإصابات لم يقدم الفريق كل ما لديه وبالنسبة لي فأنا أحب العين وسعيد بتواجدي هنا وسأعمل لتقديم أفضل ما عندي من خبرات .

وعن مباراة عجمان المقبلة أكد المدرب الكرواتي، أن فريقه سيبدأ تدريبه اليوم استعدادا للمباراة، بعد أن خلد اللاعبون للراحة يوم أمس، لافتا إلى أن المواجهة لن تكون سهلة كونها أمام منافس متميز وقوي ويلعب بروح قتالية عالية وحماس كبير، بغض النظر عن نتائجه السلبية التي لا تعبر عن واقع مردوده القوى في الملعب.

وأوضح مدرب العين، أنهم أغلقوا صفحة التعادل في المباراة السابقة أمام النصر، واتجهوا بكل تفكيرهم وتركيزهم للمباراة المقبلة، وذلك عبر الاستعداد المناسب بدنيا وفنيا وذهنيا تطلعا لإبراز الصورة الجيدة التي تليق بالعين كفريق كبير، ومن أجل التعويض والعودة بالنقاط الثلاث.