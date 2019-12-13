ختام دورة «فيفا» لتطوير الحكام

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت بنجاح مساء أمس دورة «فيفا» لدعم وتطوير حكام الاتحادات المحلية التي نظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بمشاركة 46 حكماً، وهنأ محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، المشاركين بإنجازهم لمتطلبات الدورة واجتيازها بنجاح بعد مجموعة من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية، التي أقيمت على ملاعب اتحاد الكرة تحت إشراف مجموعة من المدربين والمحاضرين الدوليين والمحليين.

حضر ختام الدورة علي الطريفي مدير إدارة الحكام، وأحمد يعقوب مستشار لجنة الحكام، والمحاضران الدوليان إسماعيل الحافي، وماديمبا مباكي، إلى جانب المحاضرين المحليين.