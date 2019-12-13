بعد الفجيرة.. الوصل يفكر في «ديربي دبي»

المصدر: دبي - علي شدهان

لم ينشغل فريق الوصل كثيراً بفوزه الثمين بثلاثة أهداف لهدفين أول من أمس على ضيفه الفجيرة ضمن الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي، وبدأ فعلياً بالتفكير الجدي بمباراته المهمة في الجولة التاسعة أمام مضيفه شباب الأهلي في «ديربي دبي» 16 الجاري، والتي ينظر إليها الوصلاوية باهتمام كبير لاعتبارات عدة، منها قوة ومكانة المنافس، وأهمية نتيجتها على مسار الإمبراطور في الدوري، ورد الاعتبار بعد الخسارة بالخمسة أمام الفرسان قبل أيام قليلة في ربع نهائي بطولة كأس الخليج العربي.

الروماني ريجيكامب مدرب فريق الوصل، لفت إلى أنه سوف يجتمع مع لاعبيه بعد مباراة الفجيرة مباشرة للتحدث معهم حول أهمية مباراة شباب الأهلي، وما يمكن عمله لتحقيق نتيجة إيجابية، مشدداً على أن فريقه تنتظره مباراة صعبة أمام منافس قوي ومنتشٍ بفوزه العريض على الوحدة، وقد عدَّ فوزه فريقه على الفجيرة نتيجة مهمة قبل مواجهة شباب الأهلي، متمنياً اكتمال صفوف الوصل بعودة المصابين، خصوصاً سواريز وحمد البلوشي.

ومن جانبه، طالب الجزائري مجيد بوقرة مدرب فريق الفجيرة، محترفيه الأجانب بضرورة تقديم أداء أفضل يساعد الفجيرة على تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة، ومعالجة موقفه في لائحة الترتيب.