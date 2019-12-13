«#إقالة ليكو» يتصدر المشهد العيناوي بعد التعادل مع النصر

المصدر: العين- طلحة عبدالله

فجرت نتيجة التعادل 2-2 التي خرج بها العين من مباراته أمام ضيفه النصر أول من أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة الثامنة، غضب الجماهير العيناوية، التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وانستغرام، والفيس بوك تعبيراً عن عدم رضائهم بمستوى ونتائج الفريق في عهد المدرب الكرواتي إيفان ليكو، منذ أن تولى مقاليد الجهاز الفني في يونيو الماضي، وأطلق العيناوية هاشتاق (إقالة ليكو) وطالبت الإدارة باستبداله بمدرب آخر يعرف كيف يوظف مقدرات الفريق وإمكاناته تطلعاً للعودة إلى منصات التتويج في المرحلة المقبلة خصوصاً وأن العين مواجه بتحديات عدة على المستويين الداخلي والآسيوي.

وكان العين فرط في فوز مهم كان سيضعه على بعد ثلاث نقاط فقط من المتصدر، وذلك بعد أن قلب النصر تأخره بهدفين نظيفين في الشوط الأول إلى تعادل بهدفين لمثلهما في الشوط الثاني، وتراجع أداء الفريق البنفسجي بصورة ملحوظة وظهر مرتبكاً وتباعدت خطوطه وكثرت أخطاء لاعبيه على مستوى الوسط والدفاع برغم أنه دخل الشوط الثاني متقدماً بهدفين.

أخطاء كارثية

وفي المؤتمر الصحافي بعد المباراة بدا الكرواتي إيفان ليكو، مدرب العين واجماً، وعبر عن عدم رضاه بنتيجة التعادل موضحاً أن العين كان بإمكانه الخروج من المباراة فائزاً بثلاثة أهداف على الأقل، غير أنه لم يستثمر الفرص، وقال: ارتكبنا أخطاء كارثية على مستوى الدفاع ولكن لا أريد الاسترسال في هذا الأمر بالوقت الحالي حتى لا يتأثر اللاعبون سلبياً، وسنتحدث إليهم ونحلل أداءهم لمعرفة أسباب ما حدث سعياً لتصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات، قبل اللقاء المقبل أمام عجمان، ومن المؤسف أن يقع لاعب كبير يملك خبرة واسعة مثل أحمد برمان في الأخطاء، وكذلك محمد فايز، وبالمقابل، أضاع كل من كايو كانيدو، ولابا كودجو، فرصاً خطيرة أمام مرمى المنافس،إذا تم التسجيل من بعضها لخرج الفريق فائزاً بنتيجة مريحة.

حماس

طالب الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، المدير الفني لفريق نادي النصر، قضاة الملاعب بعدم التضييق على اللاعبين داخل الملعب، وقال: غالباً أتجنب الخوض في الأمور التحكيمية ولكن في كرة القدم دائماً ما تكون هناك احتكاكات واشتباكات وروح حماسية وقتالية في أرض الملعب، ومن أجل مصلحة الكرة الإماراتية على قضاة الملاعب أن ينتبهوا لهذه النقطة ويتركوا اللاعبين يستمرون في هذا النوع من الاحتكاكات ليرفعوا من مستواهم.