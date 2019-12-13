الجولة الـخامسة للهواة تنطلق اليوم

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تشهد مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة دوري الدرجة الأولى إقامة ثلاث مباريات مهمة اعتباراً من الساعة الرابعة وأربعين دقيقة اليوم، وتبرز خلال هذه الجولة مواجهات الديربي بدءاً من مواجهة الحمرية الذي يستقبل دبا الحصن المتصدر بـ 11 نقطة، فيما يستقبل الذيد على ملعبه البطائح، وفي المباراة الثالثة يلتقي العربي ضيفه التعاون، في حين، تقام غداً مباراتان، تجمع الأولى دبا الفجيرة والإمارات، والثانية يستقبل العروبة ضيفه مصفوت بالفجيرة، ويتصدر دبا الحصن قمة المسابقة برصيد 11 نقطة وبفارق الأهداف عن البطائح «الوصيف»، الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط، ويحل دبا ثالثاً برصيد 10 نقاط.