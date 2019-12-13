جمهور النصر يهتف لتوزي بعد 663 دقيقة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

الأداء الجيد الذي ظهر عليه البرتغالي أنطونيو جوزيه كارفالو الملقب بـ«توزي» لاعب النصر في المباراة التي جمعت فريقه مع العين، مساء أول من أمس، جعل جمهور العميد يهتف باسمه للمرة الأولى بعد 663 دقيقة لعبها في مسابقة دوري الخليج العربي.

وسجل توزي هدفي النصر في شباك العين ولعب دوراً مهماً في التعادل الذي اختطفه العميد في الوقت القاتل بعد أن تسبب في ركلة الجزاء التي حولها بنفسه إلى هدف، ليلتحق بزميله الإسباني ألفارو نيغريدو في صدارة هدافي الفريق بـ4 أهداف.

وحقق توزي نسبة نجاح بـ22.7 في محاولات افتكاك الكرة من المنافس و52.4% نسبة نجاحه في الالتحامات، كما حقق 218 تمريرة ناجحة في 8 مباريات. وتمكن اللاعب البرتغالي من قلب الصورة التي ظهر عليها في السابق 180 درجة، ودفع الجمهور للهتاف باسمه بعد موجة انتقادات طويلة طالته بسبب أدائه المتواضع في بعض المباريات السابقة وإهداره فرصاً سهلة.