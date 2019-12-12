عبد الله القاسمي يكلّف محمد بن هندي برئاسة مجلس إدارة نادي الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أصدر سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، قراراً إدارياً رقم 20 لسنة 2019 ،بتكليف محمد جمعة بن هندي الشويهي بمهام رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، حيث يكمل فترة سالم عبيد الحصان الشامسي، الذي تقدم باستقالته من رئاسة مجلس إدارة النادي في وقت سابق لظروف خاصة، وتنتهي فترة عمل المجلس الحالي في يوليو المقبل.

وتقدم محمد جمعة بن هندي بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهده، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، على الثقة، وقال: نستكمل العمل الكبير الذي بدأه اللواء سالم عبيد الشامسي، ونشكره على ما قدمه خلال فترة رئاسته لمجلس الإدارة، حيث عمل بإخلاص وجميع أعضاء المجلس.

ونجح مجلس الشامسي في إعادة نادي الشارقة إلى درب البطولات وحقق فريق الكرة لقب دوري الخليج العربي بعد غياب 23 عاماً، كما نال كأس السوبر لأول مرة في عهد الاحتراف وأتاح المجلس الفرصة أمام الكوادر الوطنية، مثل المدرب عبد العزيز العنبري الذي أثبت كفاءة وقدرة على تحقيق الانجازات.

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