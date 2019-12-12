شايفر يوقف اللاعب رقم 1 .. والعنبري لا يلوم اللاعبين على ضياع النقطتين

المصدر: الشارقة - عزالدين جاد الله

نجح فريق بني ياس في تحقيق المطلوب أمام الشارقة بالجولة الثامنة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، حيث خرج بالتعادل في مواجهة «حامل اللقب» على ملعبه ووسط جمهوره رافعاً رصيده إلى 8 نقاط، وفي المقابل لم يتمكن لاعبو الشارقة من الظهور بالمستوى المعهود بسبب إرهاق لاعبيه بعد مباراة العين في كأس الخليج العربي مكتفياً بالوصول إلى النقطة 20، ووضحت السعادة على وجه الألماني وينفريد شايفر مدرب بني ياس وأكد أن فريقه استطاع إيقاف خطورة اللاعب رقم 1 في الإمارات وهو محترف الشارقة ايغور، مشيراً إلى أن لاعبيه قدموا مستوى فوق 100% من أجل النادي والجمهور وقاموا بتنفيذ التعليمات بمنتهى الدقة.

وقال: في الشوط الأول حالفنا الحظ، بإهدار منافسنا فرصتين للتسجيل، وبين الشوطين أكد لاعبو «السماوي» عزمهم على السيطرة على المباراة وبالفعل قدمنا مستويات طيبة، وتمكنا من إحباط محاولات الشارقة نحو مرمانا ومنعه من تقديم مستواه المعروف، وفي آخر 20 دقيقة امتلكنا الكرة وسيطرنا وكدنا نحقق الفوز في الدقائق الأخيرة.

وأضاف: تجب الإشادة بأداء اللاعبين الشباب الذين يمثلون مستقبل النادي وبمستوى التحكيم في المباراة، وأثبتنا أننا لا نستسلم وقمت بإعطاء اللاعبين الجرعات الإيجابية خصوصاً بعد مأزق مباراة الفجيرة الذي لم أسمح أن يكون مؤثراً سلبياً على الفريق. وأشاد شايفر بدعم نادي الشارقة للمدرب في مسؤولياته تجاه الفريق ويتحدث الجميع بإيجابية عن الفريق ونسعى في بني ياس إلى تبني السياسة نفسها.

تأثر

من ناحية أخرى فسر عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة عدم تحقيق الفريق للفوز على ملعبه بتأثره بفترة التوقف فضلاً عن الإرهاق وضغط المباريات، وقال: اللقاء الذي جمع فريقه بالعين في كأس الخليج العربي قبل 4 أيام وفترة توقف الدوري أثرت على أداء لاعبيه أمام بني ياس، والذين لم يكونوا في أفضل حالاتهم.

وأضاف: لا نلوم اللاعبين ولكن الظروف التي ذكرناها حالت دون تقديمهم للمستوى المعهود لكن ثقتنا كبيرة في تقديم الشارقة لمستويات طيبة في المواجهات المقبلة، لمسنا خطورة بني ياس الذي يمتلك مدرباً مخضرماً ولم يحالفنا الحظ في اللقاء ونتمنى أن نقدم الأفضل في المرحلة المقبلة.

وعن غياب ايغور شاهين عبد الرحمن عن لقاء النصر في الجولة للدوري للإيقاف والإصابة، قال: الإيقاف والإصابة جزءان من لعبة كرة القدم ونفكر حالياً في الحصول على راحة قصيرة، ثم ننظر في البدلاء وبالتأكيد فإن ايغور وشاهين من اللاعبين المهمين ونتمنى عودتهم في أسرع وقت.