الظفرة يستعيد نغمة الانتصارات وخورفكان «محلك سر»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

استعاد فريق الظفرة نغمة الانتصارات بتغلبه 2 -0 على خورفكان بالجولة الثامنة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، واستمر «أبناء الخور»، «محلك سر» في المركز الأخير، وهنأ الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي الظفرة، لاعبيه بالفوز على خورفكان 2-0، وقال: «لاعبو فريقي قدّموا كل ما طلبته منهم، وسبق أن تحدثت معهم عن مدى أهمية تلك المباراة بالنسبة إلينا، وحققنا الفوز والمطلوب على أكمل وجه».

فرص

وأضاف: «أضعنا فرصاً للتسجيل أول 15 دقيقة، ولكننا سجلنا عند الدقيقة 30، وبعدها أصبحت كل الأمور سهلة، وأهنئ لاعبي الفريقين بما قدموه، ولا توجد مباريات سهلة وأخرى صعبة، والفوز على خورفكان سيمنحنا الدافع المعنوي الكبير قبل مواجهاتنا المقبلة القوية التي نحتاج فيها إلى كل النقاط».

أهداف

وعن تسجيل مدافعي الظفرة عصام العدوة وإبراهيم سعيد هدفي فريقه في مرمى خورفكان، قال رازوفيتش: «في بعض الأحيان تخطط شيئاً للمباراة، ولكن يحدث شيء آخر، وعموماً سعداء بتسجيل هدفنا الأول من ركلة ركنية، لأننا تدربنا على الركنيات، كما أن متابعة الظهير الأيسر للكرة بشكل جيد في الهجمة المرتدة جاء منها الهدف الثاني، كما تدربنا عليها».

وعن مدى التأثير الإيجابي لاستعادة الظفرة لنغمة الانتصارات، قال: «الفوز جيد ويحفزنا قبل مباراتنا المقبلة، وبالتأكيد لا توجد مباريات سهلة، ولكننا سندخل المباريات المقبلة بمعنويات عالية، وعموماً نتعامل مع كل مباراة على حدة لأن لكل منها أهميتها.

دفاع

في المقابل، أكد الصربي غوران مدرب خورفكان صعوبة موقف فريقه مع بقائه في المركز الأخير، وقال: «الخروج من الأزمة، والمركز الأخير ليس مستحيلاً، وعلينا القتال في كل المباريات، وعلى كل النقاط المقبلة، وتطوير الأداء الهجومي، لنكون في وضعية أفضل».

أداء

وعن أداء خورفكان أمام الظفرة، قال: «لعبنا شوطين مختلفين، وفي الشوط الأول كان الظفرة مسيطراً، وخسرنا جميع المواجهات المباشرة بين اللاعبين داخل الملعب، وفي الشوط الثاني سيطرنا، وسنحت لنا الفرص للتسجيل، ولكن الظفرة أنهى المباراة بهدف ثاني من هجمة مرتدة، وهذه المباراة يجب أن تكون درساً خاصاً للاعبي خورفكان، خاصة في الشق الدفاعي».

وأوضح: «تأثر الأداء الدفاعي لخورفكان، بغياب المدافع روبسون، لأنه قائد متميز لزملائه في الشق الدفاعي، وعلينا تصحيح الأخطاء، ومنها تلقينا هدف الظفرة الأول من ركلة ركنية، مما أسهم في المزيد من الضغط على اللاعبين، نظراً إلى أهمية تلك المباراة، وأعتقد أن لاعبي فريقي أصيبوا بالإحباط بعد الهدف الأول».