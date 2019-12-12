بن هزام.. نجومية في الأزمة

المصدر: دبي - العوضي النمر

أفرزت أزمة اتحاد الكرة الأخيرة، بروز نجومية محمد بن هزام الأمين العام، حيث نجح بدرجة امتياز في إدارة الأزمة منذ الوهلة الأولى لاستقالة رئيس الاتحاد، بقيادته فريق عمل من القانونيين، لمواجهة كل الاحتمالات والأمور الإدارية والقانونية التي يتحتم اتباعها في مثل تلك الظروف، ومنها أزمة استقالة الأعضاء والتعامل معها حتى اكتمل النصاب القانوني لحل الاتحاد، ومن ثم قام بدعوة الجمعية العمومية غير العادية، السبت المقبل، ولم يغفل طلب صورة هوية ممثلي الأندية لتحديد هوية اكبر الأعضاء سناً مبكراً، والذي يترأس «العمومية» التي ستقوم باعتماد استقالة الرئيس والأعضاء واختيار أعضاء اللجنة الانتقالية.

وتابع بن هزام كل كبيرة وصغيرة لضمان انعقاد صحيح وقانوني لـ «العمومية»، حتى اكتمل العدد بتأكيد «31» نادياً حضور «العمومية»، وقام بالاطمئنان على التجهيزات الإدارية وترتيبات المنصة الرئيسة وأماكن جلوس ممثلي الأندية، ولم يغفل إخطار الاتحادين الدولي والآسيوي بتطورات الأحداث، رغم زحمة العمل وضغوط الأزمة، ليتأكد أن اتحاد الكرة كسب نجماً إدارياً يعيش التجربة للمرة الأولى.