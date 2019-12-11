ليكو ينتقد تقنية الفيديو ويؤكد عدم رضاءه عن التعادل أمام النصر

المصدر: العين- طلحة عبدالله

انتقد الكرواتي ايفان ليكو، المدير الفني لفريق نادي العين، تقنية الفيديو، معتبرا أنها لم تنصف العين في مناسبات عدة خلال ست إلى سبع مباريات سابقة بما فيها مباراة الشارقة، وقال إنه لا يرغب بالحديث حول هذه النقطة تحديدا ولكن العين تضرر على مستوى النتائج نتيجة أخطاء الفار.

وعبر مدرب العين عن عدم رضاءه بنتيجة التعادل التي انتهت عليها مباراة فريقه أمام ضيفه النصر، مساء اليوم بإستاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، برغم أن الفريق قدم مردودا جيدا على أرض الملعب.

مبينا أن العين كان بإمكانه أن يخرج فائزا بثلاثة أهداف على الأقل لو استفاد من الفرص العديدة التي صنعها في المباراة.

وأشار المدرب إلى أن العين وقع في أخطاء كارثية خلال المباراة خصوصا الدفاع، وقال إن أحمد برمان ارتكب أخطاء غير مقبولة منه تحديدا لأنه لاعب كبير ويملك خبرة واسعة.

وفي المقابل أضاع كل من كايو كانيدو، ولابا كودجو، فرصا خطيرة أمام مرمى المنافس، وأكد أنه سيحلل أداء اللاعبين قبل المباراة المقبلة وسيعمل على علاج السلبيات والأخطاء التي وقعوا فيها حتى لا تتكرر لاحقا.