خمينيز: الوحدة تأثر بالنقص العددي أمام فريق كبير

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

برر خمينيز مدرب الوحدة، خسارة فريقه الثقيلة أمام شباب الأهلي برباعية نظيفة مساء اليوم، ضمن الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي، بالنقص العددي الذي لعب به الوحدة منذ الدقيقة 10 من المباراة، والتي جرت على ملعب استاد راشد بدبي، بعد طرد المدافع الحسين صالح.

وقال: "شباب الأهلي كان الأفضل من الوحدة خلال المباراة، ومنحنا فرص كثيرة سهلة إلى الخصم لاقتناص المباراة، رغم أننا رأينا في الملعب كل اللاعبين المتاحين لدى الوحدة، ونحن لدينا إصابات مثل إسماعيل مطر وحمدان الكمالي وأحمد راشد، ونيكولاس ميليسي يغيب للإيقاف، واضطررت للدفع بلاعبين تنقصهم الخبرة في المباراة، ولذا يمكن القول أننا لعبنا المباراة بدون لاعبينا المهمين".

وأضاف: "فريقي لعب بكل ما يستطيع وبأفضل تشكيلة متاحة، ولم تكن هناك مشكلة في التشكيلة الهجومية للوحدة، ولكننا لم نكن نريد الحصول على بطاقة حمراء منذ بداية المباراة، ولم نكن نرغب باستقبال مثل تلك الأهداف السهلة، والتي زادت من الضغط على اللاعبين، والذين حاولوا تجنب المزيد من الأهداف".

وأختتم قائلاً: "عموماً المباراة كانت صعبة، وأمام خصم يمتلك لاعبين مميزين، وبعد الدقيقة 10، ازدادت صعوبة المباراة بخوضنا بعشرة لاعبين، بعد طرد الحسين صالح، ونحن لعبنا آخر مباراتين أمام خصوم أقوياء، وعلينا التركيز على المقبل من المباريات، وعدم البحث عن أعذار لأن أمامنا استحقاقات كثيرة مقبلة"