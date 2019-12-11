أحمد خليل يشكو لمدربه الاعتداء اللفظي لأحد الجماهير

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشف الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، مدرب شباب الأهلي، عن تعرض أحمد خليل مهاجم فريقه، للسباب من أحد الجماهير، خلال مباراة فريقه وضيفه الوحدة مساء اليوم، والتي انتهت برباعية نظيفة لشباب الأهلي، ضمن الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي.

وأوضح: "أنا سعيد بالأداء والنتيجة، والسيطرة التي كانت لفريقي، والطرد زاد من صعوبة مهمة الوحدة في المباراة، وكان ينقصنا الحساسية والتركيز في الأمتار الأخيرة، واللاعبين طبقوا المطلوب منهم في الشوط الثاني، وأهنئ اللاعبين على الأداء والنتيجة، وفي مقدمتهم اللاعبين على مقاعد البدلاء، وغداً نستأنف الاستعداد للقاء الوصل في الجولة التاسعة للدوري".

وعن واقعة حديثه مع أحمد خليل خلال الشوط الثاني، قال: "خليل كان يشتكي لي من أحد الجماهير في مدرجات استاد راشد، والذي كان يتعدى بالألفاظ على اللاعب، وأنا لا أعرف التصرف القانوني في مثل تلك الحالة، وأنا غير معتاد عليها في ملاعب الإمارات، ولم يسبق أن صادفتني من قبل".

وأكمل مازحاً، بقوله: "البعض أعتقد أن هناك شيء بيني وبين أحمد خليل، وأنا لا أستطيع أن أفعل شيئاً مع خليل الأقوى مني جسدياً، وربما أستطيع ذلك مع لاعبين بمثل قوتي وسني، وعموماً خليل لاعب مميز، وسأظل وراءه حتى يصل إلى مستواه المعروف، لأنه لاعب مهم لشباب الأهلي والمنتخب الإماراتي"