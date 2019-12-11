الجزيرة يتخطى حتا في ليلة "الفار"

المصدر: حتا - علي الظاهري

حقق فريق الجزيرة الفوز على حساب مضيفه حتا مساء اليوم بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على استاد حمدان بن راشد لحساب الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي.

ورفع "فخر أبوظبي" رصيده بهذا الفوز إلى 14 نقطة، فيما تجمد رصيد "الإعصار" عند 8 نقاط.

سجل هدفي الجزيرة خلفان مباراة في الدقيقة 36 وعمر عبدالرحمن في الدقيقة 60.

وتسيد المشهد تقنية الفيديو المساعد "الفار" بعد عودة حكم الحكم يحيى الملا في أكثر من حالة لـ "الفار" أبرزها إلغاء هدفين خلال المباراة بداعي التسلل، الأول كان لحتا سجله الاسباني كريستيان لوبيز في الدقيقة 52 إضافة إلى هدف ثالث للجزيرة سجله علي مبخوت في الدقيقة 83.

وكرمت إدارة نادي حتا على هامش المباراة، مهاجم منتخبنا الوطني والجزيرة علي مبخوت بمناسبة حصوله على لقب الهداف في بطولة كأس الخليج "خليجي 24"، وقام علي عبدالله البدواوي المدير التنفيذي للنادي بتسليم درع تذكارية لمبخوت.