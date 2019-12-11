شباب الأهلي يقسو على الوحدة برباعية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي- تصوير عيسى البلوشي

حقق شباب الأهلي فوزاً كبيراً على ضيفه الوحدة برباعية نظيفة مساء اليوم، في الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي، ورفع شباب الأهلي، رصيده إلى 19 نقطة، وحافظ على المركز الثاني، وقلص الفارق بينه وبين الشارقة المتصدر إلى نقطة واحدة فقط، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 10 نقاط.

وسجل أهداف شباب الأهلي كل من عبد خميس في الدقيقة 36، وأحمد عبد الله جميل في الدقيقة 53، وليوناردو في الدقيقة 81، وأحمد خليل في الدقيقة 89، مع العلم أن الوحدة لعب منذ الدقيقة 13، بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه الحسين صالح.

وضحت الأفضلية الهجومية لشباب الأهلي في الدقائق الأولى، واحتسب الحكم ركلة جزاء للمهاجم أحمد خليل، بعد جذبه من لاعب الوحدة الحسين صالح، والذي تلقى طرد مباشر، وذلك بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، ولكن أضاع ليوناردو ركلة الجزاء في الدقيقة 13، بعدما سددها عالية فوق المرمى، لانزلاقه أثناء التسديد.

حاول شباب الأهلي، كسر التكتل الدفاعي للوحدة، بالاحتفاظ بالكرة وكثرة التمرير بوسط الملعب، مع التركيز اللعب على الجانب الأيمن، إلا أن هجوم "فرسان دبي" افتقد الأداء الجماعي، وتغلبت الفردية على أداء بعض لاعبيه، مما سهل من مهمة دفاع وحارس الوحدة في التعامل مع سيطرة شباب الأهلي.

وأضاع أحمد خليل فرصة التقدم لشباب الأهلي في الدقيقة 33، بعدما أنطلق بالكرة وواجه المرمى، ولكن أنقذها محمد الشامسي حارس الوحدة، والذي رد عليه في الدقيقة التالية بكرة مشابهة، واجه بها خليل إبراهيم لاعب الوحدة، ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي، والذي تألق في إبعاد الكرة.

ألغى حكم المباراة هدفاً سجله عيد خميس لاعب شباب الأهلي في الدقيقة 36 بداعي التسلل، ثم عاد واحتسبه بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو للمس مدافعين من الوحدة للكرة قبل وصولها إلى صاحب الهدف، وسيطر شباب الأهلي على الدقائق المتبقية من الشوط الأول، ليحافظ على تقدمه بهدف دون مقابل، مع صافرة نهاية النصف الأول للقاء.

ونجح أحمد عبد الله جميل، من تعزيز تقدم شباب الأهلي بهدف ثاني في الدقيقة 53، بعدما استلم الكرة وانطلق بها من الجانب الأيمن، ويدخل منطقة الجزاء، ويسددها في المرمى لحظة خروج الحارس، ومن زاوية صعبة، لتمر الكرة من تحت الحارس، وتسكن مرمى الوحدة.

ورد قائم مرمى الوحدة، قذيفة أطلقها أحمد خليل في الدقيقة 64، من ركلة حرة مباشرة، قبل أن يعزز ليوناردو، تقدم شباب الأهلي بهدف ثالث في الدقيقة 81، بعد تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله عبد الله النقبي.

وألغى حكم المباراة هدفاً سجله أحمد خليل في الدقيقة 86، بداعي التسلل، وتأكد من صحة القرار بعد العودة إلى تقنية الفيديو، إلا أن أحمد خليل، رد بقوة بتسجيله الهدف الرابع لشباب الأهلي في الدقيقة 89، ليحقق شباب الأهلي فوزاً كبيراً على ضيفه الوحدة، والذي تلقى الخسارة الثانية على التوالي برباعية نظيفة، بعد خسارته من الجزيرة في كأس الخليج العربي