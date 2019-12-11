حتا والجزيرة.. تحدٍ كبير

المصدر: دبي- علي الظاهري-أبوظبي - محمد محسن

يحل فريق الجزيرة ضيفاً ثقيلاً على حتا في الساعة السادسة مساء اليوم على استاد حمدان بن راشد ضمن منافسات الجولة الـ 8 لدوري الخليج العربي، ويتطلع «الإعصار» إلى مواصلة عروضه القوية التي قادته إلى المركز التاسع برصيد 8 نقاط والزحف نحو المنطقة الدافئة، فيما يسعى «فخر أبوظبي» إلى مطاردة كوكبة الصدارة بعد أن تقهقر إلى المركز الخامس برصيد 11 نقطة رغم إدراكه التام أن حتا لن يكون صيداً سهلاً بعد إحراج الفرق الكبيرة على ملعبه منها فريق الشارقة حامل اللقب الذي نجا بأعجوبة من كمين «الإعصار» بعد خروجه بتعادل في الجولة الخامسة.

وأكد اليوناني كريستوس كونتيس مدرب فريق حتا، انه تنتظرهم مواجهة من العيار الثقيل أمام الجزيرة، وتعتبر بمثابة تحد كبير حيث يعزز الفوز في مثل هذه المباريات الثقة لدى المجموعة ويساهم في سرعة نمو وتطور الفريق سريعاً، موضحاً أن فريقه يتطلع إلى مواصلة العروض القوية وحصد نتيجة إيجابية أمام «فخر أبوظبي».

وأكد كريستوس جاهزية «كتيبة الإعصار» لموقعة الجزيرة التي تتطلب التركيز بنسبة 100% للخروج بنتيجة إيجابية أمام فريق كبير، معرباً عن سعادته بمدى استيعاب اللاعبين وارتفاع رتم أداء الفريق في الفترة الماضية.

من جهته، أنهى الجزيرة تحضيراته سريعاً لمواجهة حتا، عقب لقاء الوحدة الأخير في كأس الخليج العربي، وقال مارسيل كايزر مدرب الفريق: تحضيرات مواجهة حتا تسير بشكل جيد، موضحاً أنه فريق جيد، لديه عناصر قادرة على صناعة الفرص، وخلق المتاعب للخصوم، ولذلك يتوقع مباراة صعبة، مشيراً إلى أهمية التركيز على كيفية الفوز بنقاط المباراة من أجل تحسين وضعية ترتيب الفريق.