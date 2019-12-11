بني ياس يعرقل الشارقة وسداسية لكلباء

المصدر: متابعة - البيان الرياضي

عرقل بني ياس فريق الشارقة، وتعادل معه سلبياً أمس، في افتتاح الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وخسر الشارقة نقطتين في صراعه على القمة، ووصل إلى النقطة 20، محتفظاً بالمركز الأول، وتعرض لاعبه شاهين عبد الرحمن للإصابة بكسر في اليد إثر تلاحم مع الحارس عادل الحوسني، كما نال محترفه إيغور البطاقة الحمراء في الدقيقة 86.

وفي مباراة ثانية هزت سداسية كلباء شباك عجمان بملعب الاتحاد وتغلب «النمور» على «البرتقالي» بنتيجة قياسية 6 ـ 2، وسجل السداسية كل من وليد عمبر وأحمد عامر «هدفين لكل لاعب»، وياسين البخيت والبديل سانتوس، فيما سجل ثنائية عجمان الغامبي تراولي ، ووصل «النمور» إلى 9 نقاط.

وفاز الظفرة على خورفكان 2 ـ 0، باستاد خالد بن محمد، وسجل الهدفين عصام العدوة وإبراهيم سعيد في الدقيقتين 30 و90، ورفع الظفرة رصيده إلى 10 نقاط.

وتقام اليوم 4 مباريات في ختام الجولة ويلعب شباب الأهلي مع الوحدة، والعين مع النصر وحتا مع الجزيرة، والوصل مع الفجيرة.



