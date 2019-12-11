شباب الأهلي يصطدم بالهلال في «الآسيوية»

المصدر: كوالالمبور - البيان الرياضي

أوقعت قرعة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، التي أقيمت أمس في كوالالمبور، شباب الأهلي في صدام مع الهلال السعودي «البطل» في المجموعة الثانية، والتي تضم بختاكورالأوزبكي، بجانب المتأهل من مباراة الملحق الثالثة، ويستهل شباب الأهلي مشواره خارج ملعبه بلقاء بختاكور 10 فبرايرالمقبل.

وجاء الشارقة بالمجموعة الثالثة مع التعاون السعودي، والدحيل، وبيرسبوليس، وستكون خطوته الأولى في ضيافة التعاون 11 فبراير، ويلعب الوحدة بالمجموعة الأولى مع الشرطة العراقي، والفريقين المتأهلين من مباراتي الملحق الرابعة والثانية، فيما ينضم العين إلى المجموعة الرابعة في حال فوزه بمباراته أمام الفائز من «الزوراء وبنيوديكور»، وتضم المجموعة النصر السعودي، وسباهان أصفهان، والسد.