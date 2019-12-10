الرمادي: لا يوجد مدرب يطمئن لمستقبله في عالم كرة القدم

المصدر: كلباء - محمد فضل

أكد المصري أيمن الرمادي، مدرب عجمان، عقب الهزيمة الثقيلة أمام كلباء بنصف درزن أنه لا يوجد مدرب يضمن استمراريته في منصبه ويطمئن لمستقبله في عالم كرة القدم.

لافتاً إلى أنه يتحمل مسؤولية علاج أخطاء فريقه أمام كلباء، مبدياً استغرابه للأداء الباهت الذي أظهره لاعبو البرتقالي بملعب كلباء، مشيراً إلى أنه لم يشعر بفريقه موجوداً على أرضية الملعب على الرغم من البداية الجيدة والتقدم بهدف السبق.

لافتاً إلى أن البرتقالي أدى أسوأ مبارياته في الآونة الأخيرة أمام كلباء، مشيراً إلى أن لاعبي فريقه انهاروا تماماً بعد أول ثُلث ساعة، موضحاً أن الهزيمة بهذا العدد من الأهداف يجب أن تكون درساً له وللاعبيه وعلينا الاستفادة منها.

كما يجب عليهم مراجعة الأخطاء التي وصفها بالساذجة والغريبة والتي لا تحدث في دوري الهواة، ناهيك عن دوري الخليج العربي، وقال الرمادي: «باختصار شديد عجمان لم يكن موجوداً، وهناك خلل كبير في الناحية الدفاعية، حيث افتقد الخط الخلفي ردة الفعل الحاسمة، وخسر عدداً من الكرات السهلة التي استغلها الخصم وترجمها إلى أهداف، وكان من المفترض أن يتم التعامل مع هذه الكرات بصورة مباشرة وبعيداً عن التعقيد».