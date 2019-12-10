داسيلفا: تسجيل 6 أهداف في مباراة واحدة حدث لا يتكرر كثيراً

المصدر: كلباء - محمد فضل

عبر مدرب كلباء الأورغوياني داسيلفا عن سعادته بالفوز العريض الذي حققه النمور على عجمان، لافتاً إلى أن تسجيل 6 أهداف في مباراة واحدة حدثٌ لا يتكرر كثيراً، خصوصاً أننا نلعب في دوري صعب، مشيراً إلى أن لاعبيه تمكنوا من استيعاب خُطته جيداً وكانوا عند حُسن ظنه

كما نوه إلى أن المباراة كانت أمام فريق منافس على البقاء ويلعب الفريقان من أجل مغادرة مؤخرة الترتيب، ولذلك كنا في حاجة ماسّة لزيادة عدد النقاط والتقدم في الجدول، لافتاً إلى أن غياب هداف كلباء التوغولي ملابا ربما عقد علينا الأمور قبيل بدء المباراة لكن البدلاء تمكنوا من تعويض غياب الهداف وقاموا بأداء واجبهم على اكمل وجه.

وأشار المدرب إلى أن كلباء وعلى الرغم من استقباله لهدف مبكر إلا أننا تمكّنا من امتصاص صدمة البداية ونجحنا في تعديل النتيجة والتقدم بثلاثية في الحصة الأولى، ثم أضفنا ثلاثة أهداف أخرى.

مشيراً إلى أنه حقق عبر مباراة عجمان عدة أهداف وأن الفوز بسداسية سيمنح لاعبينا مزيداً من الأريحية والمعنويات في الدوري، لافتاً إلى غياب المدافع هنريك عن مباراة الظفرة لكن البدلاء سيكونون في أتم الجاهزية وهم قادرون على تعويض غياب أي لاعب.

لافتاً إلى أن غياب الهداف أعطى حلولاً أكثر للجهاز الفني في الدفع بعدد من اللاعبين الذين استغلوا الفرص وأظهروا مكنون إمكاناتهم، معرباً عن أمله في المحافظة على هذا الأداء والمستوى خلال مباراة الظفرة في الجولة المقبلة، وقلل المدرب من إصابة لاعبه سلطان الزعابي الذي غادر أرضية الملعب، مشيراً إلى أنها عبارة عن كدمة خفيفة ولا تدعو للقلق.