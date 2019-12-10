أروابارينا: المهم فوز شباب الأهلي في مواجهته الآسيوية الأولى

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، مدرب شباب الأهلي، أن دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بطولة قوية لأنها تضم أفضل وأقوى الفرق في القارة الآسيوية، وكل مجموعات البطولة صعبة بصرف النظر عن أسماء فرقها.

وشدد على أن هدفه الآن في البطولة الآسيوية، تحقيق الفوز بالمباراة الأولى لشباب الأهلي في البطولة، لتكون الدافع المعنوي الجيد للاعبين لاستكمال المنافسة في البطولة، مشيراً إلى أن مثل تلك البطولات يتم التعامل معها خطوة بخطوة.

والجدير بالذكر، أن قرعة دوري أبطال آسيا التي جرت اليوم بالعاصمة الماليزية كوالالامبور، أوقعت شباب الأهلي، ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه الهلال السعودي، وبختاكور الأوزبكي، إضافة إلى المتأهل من المباراة رقم 3 في الملحق الآسيوي.

وسيتم تحديد هوية الفريق الرابع في المجموعة من خلال ثلاث مباريات بالملحق، حيث يلتقي شيناي سيتي الهندي مع الرفاع البحريني يوم 14 يناير 2020، ليتأهل الفائز منهما لمواجهة فريق شهر كودرو الإيراني يوم 21، وفي المرحلة الأخيرة من الملحق، يلتقي الفريق الفائز بالسيلية يوم 28 من الشهر نفسه، ليتأهل الفائز منهما، وينضم للمجموعة الثانية.

ويستهل شباب الأهلي مشواره في البطولة خارج قواعده بمواجهة بختاكور في 10 فبراير 2020، ثم يواجه الهلال السعودي في استاد راشد بدبي يوم 17 من الشهر نفسه، ويشد الرحال للقاء المتأهل من الملحق يوم 3 مارس المقبل.

ثم يعود إلى دبي، ويستضيف المتأهل من الملحق في استاد راشد يوم 6 إبريل 2020، وبعدها يستقبل بختاكور في استاد راشد يوم 21 من الشهر نفسه، قبل أن يختتم مرحلة المجموعات يوم 5 مايو القادم، بمباراة من العيار الثقيل أمام الهلال بالرياض.