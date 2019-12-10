جوران: موقف خورفكان صعب ولكنه ليس مستحيلاً

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد الصربي جوران مدرب خورفكان، على صعوبة موقف فريقه مع بقاءه في المركز الأخير في ترتيب فرق دوري الخليج العربي، وتوقف رصيده عند 3 نقاط، بعد الخسارة 0-2 اليوم الثلاثاء، من ضيفه الظفرة في الجولة الثامنة.

وقال: "موقفنا صعباً، ولكن الخروج منه ليس مستحيلاً، وعلينا القتال في كل المباريات، وعلى كل النقاط المقبلة، وتطوير الأداء الهجومي، لنكون في وضعية أفضل من وضعنا الحالي".

وعن أداء خورفكان اليوم، قال: "لعبنا شوطين مختلفين، وفي الشوط الأول، كان الظفرة مسيطراً، وخسرنا جميع المواجهات المباشرة بين اللاعبين داخل الملعب".

وواصل قائلاً: "في الشوط الثاني، سيطرنا على اللقاء، وسنحت لنا الفرص للتسجيل، ولكن الظفرة أنهى المباراة بهدف ثاني من هجمة مرتدة، وهذه المباراة يجب أن تكون درساً خاصاً للاعبي خورفكان، خاصة في الشق الدفاعي".