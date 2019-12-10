رازوفيتش: لاعبو الظفرة حققوا المطلوب

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

هنأ الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي الظفرة، لاعبيه بالفوز على خورفكان 2-0 مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي.

وقال: "لاعبو فريقي قدموا كل ما طلبته منهم، وسبق أن تحدثت معهم عن مدى أهمية تلك المباراة بالنسبة لنا، وحققنا الفوز والمطلوب على أكمل وجه".

وأضاف: "أضعنا فرصاً للتسجيل أول 15 دقيقة، ولكننا سجلنا عند الدقيقة 30، وبعدها أصبحت كل الأمور سهلة، وأهنئ لاعبي الفريقين على ما قدموه في تلك المباراة".

وأختتم قائلاً: "ليست هناك مباريات سهلة وأخرى صعبة، والفوز على خورفكان سيمنحنا الدافع المعنوي الكبير قبل مواجهاتنا المقبلة القوية، والتي نحتاج فيها إلى كل النقاط".