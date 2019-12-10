بني ياس يحرج الشارقة ويتعادل معه

المصدر: الشارقة- عز الدين جاد الله - تصوير ابراهيم صادق

تعادل الشارقة مع ضيفه بني ياس بنتيجة 0-0 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في ختام منافسات اليوم الأول للجولة الثامنة لدوري الخليج العربي واستضافها نادي الشارقة على ملعبه بالإمارة الباسمة، ليحافظ حامل على اللقب على سجله خالٍ من الهزائم حتى الأن بفوز في 6 جولات وتعادلين، ويتمسك بصدارته للدوري بعد أن رفع رصيده إلى 20 نقطة، في المقابل رفع "السماوي " رصيده إلى 8 نقاط.

شهد اللقاء إجراء عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة تبديلاً اضطراريا مبكراً في الدقيقة 29 حيث دفع بسالم سلطان بدلاً من المدافع شاهين عبد الرحمن الذي تعرض لكسر في اليد إثر تلاحم قوي مع الحارس عادل الحوسني، ونال محترف الشارقة ايغور البطاقة الحمراء في الدقيقة "86"، وتألق حارس "السماوي" فهد الظنحاني في الذود عن عرينه، ضد هجمات كثيرة ضاعت من أجانب الشارقة.