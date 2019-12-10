الظفرة يهزم خورفكان ويصل إلى النقطة 10

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

خسر خورفكان من ضيفه الظفرة بهدفين نظيفين مساء اليوم، وسط حضور جماهيري ضعيف وصل إلى 167 مشجع فقط، في مباراتهما ضمن الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ورفع الظفرة رصيده إلى 10 نقاط، وتوقف رصيد خورفكان عند 3 نقاط، وبقي في المركز الأخير.

وسجل هدفي الظفرة عصام العدوة وإبراهيم سعيد في الدقيقتين 30 و90، بعد مباراة متوسطة المستوى من الفريقين، ولم تشهد فرص حقيقة للتهديف في دقائقها الأولى، بعدما اعتمد الفريقين على التسديدات البعيدة، والتي افتقدت القوة والدقة، ليذهب أغلبها إلى خارج الملعب.

وتمكن عصام العدوة من وضع الظفرة في المقدمة في الدقيقة 30، برأسية تعامل بها من ركلة ركنية لعبت من الجانب الأيسر، ليزيد الهدف من حماس لاعبي خورفكان وضغطهم الهجومي.

وتصدى قائم مرمى خورفكان لرأسية رائعة من بيدرو لاعب الظفرة، في الدقائق الأخيرة للشوط الأول، والذي انتهى لمصلحة الظفرة بهدف دون مقابل.

وظل أداء الظفرة الأكثر خطورة في الشوط الثاني، مع اعتماده على الهجمات المرتدة، مستفيداً من اندفاع خورفكان الهجومي بحثاً عن هدف التعادل.

وأضاع بسمارك، فرصة حقيقة لإدراك التعادل لخورفكان، بعدما وصلته كرة وهو منفرداً بالمرمى في الدقيقة 73، ولكنه لعبها رأسية ضعيفة بجوار القائم الأيمن، وأضاع رافائيل، فرصة التعادل لخورفكان في الدقيقة 86، بعد واجه الحارس ولعبها بجوار المرمى.

ونظم الظفرة هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 90، وسددت كرة قوية ارتدت من الحارس، لتجد إبراهيم سعيد، والذي وضعها في الشباك الخالية، ليحصل الظفرة على 3 نقاط غالية.