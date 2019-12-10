كلباء ينصب سيركاً من الأهداف في مرمى عجمان

المصدر: كلباء – محمد فضل- تصوير زيشان أحمد

نصب نمور كلباء سيركاً من الأهداف في مرمى عجمان بعد أن فاز عليه بنتيجة 6-2 خلال المباراة التي أقيمت اليوم بملعب الاتحاد وسجل سداسية كلباء كل من وليد عمبر واحمد عامر هدفين لكليهما وهدف لكل من ياسين البخيت والبديل سانتوس (ق 6 ،40،+3 ، 45، 72 ، 77 ، 86 ) ، فيما سجل ثنائية عجمان المحترف الجامبي بوبكر تراولي في الدقائق 4 ، 57 ليرفع النمور رصيدهم إلى 9 نقاط في المركز الثامن بشكل مؤقت وتجمد رصيد البرتقالي عند 8 نقاط ،

وقبيل التقاط الانفاس وضع محترف عجمان اللاعب الجامبي بوبكر تراولي فريقه في المقدمة وذلك بعد مرور اربع دقائق فقط على انطلاقة المباراة اثر تلقيه تمريرة سحرية داخل منطقة الجزاء ليتقدم اللاعب ويسجل الهدف الأول للبرتقالي الذي لم تستمر فرحة لاعبيه وجمهوره سوى دقيقتين فقط بعد أن بعد أن أعاد بديل الغائب ملابا اللاعب احمد عامر المباراة إلى نقطة التعادل مستفيداً من الضربة الثابتة التي نفذها المجري جوجاك على رأس عامر الذي تطاول فُوق الجميع واضعاً الكرة يمين حارس عجمان علي الحوسني( ق 6)

وقبيل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق أضاف الأردني ياسين البخيت هدف كلباء الثاني بعد ان حول كرة سلطان الزعابي براسه بطريقة رائعة خدع من خلالها حارس عجمان واستمر المد الكلباوي ويأتي الدور هذه المرة على اللاعب وليد عمبر الذي احرز هدف فريقه الثالث بعد كرة متبادلة بينه و البخيت انهاها عمبر داخل الشباك (ق 45+3 ) لينتهي الشوط الأول بتقدم كلباء بنتيجة 3-1 .

ومع انطلاقة الشوط الثاني قلص البرتقالي الفارق عبر اللاعب لاعبه تراولي الذي سجل هدفه الشخصي الثاني له ولفريقه (ق 57 ) وصاحب هذا الهدف لغط واحتجاج من قبل لاعبي كلباء الذين توقفوا عن اللعب لحظة تسجيل الهدف بحجة سقوط اللاعب سلطان الزعابي على الأرض متأثراً بالاصابة لكن لاعبو البرتقالي واصلوا اللعب وتمكنوا من إضافة الهدف التقليص وسط احتجاج كبير من قبل لاعبي كلباء على الحكم احمد خلفان ، واجرى مدرب كلباء داسيلفا تبديلاً بدخول البرازيلي سانتوس مكان الزعابي المصاب ، وتمكن وليد عمبر من تسجيل هدف فريقه الرابع والثاني له في المباراة من تسديدة داخل منطقة الجزاء ق 72 وأضاف البديل سانتوس هدف كلباء الخامس من تسديدة صاروخية بيسراه (ق 77 ) واتبعه أحمد عامر بالهدف السادس (ق 86 ) لتنتهي المباراة بفوز كبير لكلباء على عجمان