الانضباط ترفض شكوى مسافي بإعادة مباراته مع دبا الفجيرة

المصدر: دبي- العوضي النمر

حسمت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة قضية مسافي ودبا الفجيرة بقبول شكوى مسافي شكلا ورفضها موضوعا لعدم وجود خطا قانوني يترتب عليه إعادة المباراة، بسبب الأخطاء التي حدثت أثناء إجراء عملية تبديل لأحد اللاعبين في الشوط الثاني، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة المستشار سعيد الحوطي.

وقال المستشار حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة المتحدث الرسمي انه تم الاستماع الى أطراف المباراة من إداريين وحكام والمراقب ومشاهدة فيديو لأحداث المباراة التي أقيمت في دوري الدرجة الأولي بناء على شكوى مسافي والتي يطالب فيها بإعادة المباراة وتحمل اتحاد الكرة النفقات المترتبة على ذلك، ولكن انتهت اللجنة برفض بعدم وجود أخطاء قانونية تؤثر على نتيجة المباراة.