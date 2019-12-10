خورفكان والظفرة.. تحسين الأوضاع

المصدر: خورفكان- محمد فضل - أبوظبي - أحمد عيسى

يضع فريقا خورفكان والظفرة نُصب أعيُنمها أهمية الفوز اليوم بنقاط المباراة التي تجمعهما سوياً بملعب خالد بن محمد بنادي الشارقة في تمام السادسة مساءً ضمن الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي، كما يسعى لاعبو الفريقين إلى تحسين أوضاعهما في سلم الترتيب إذ يحتل خورفكان المركز الأخير بثلاث نقاط والظفرة الحادي عشر بسبع نقاط، ويَدخل رفاق المدرب الصربي جوران المدير الفني لخورفكان المباراة بمعنويات عالية بعد أن وضعوا حداً لمسلسل الهزائم التي اجتاحت الفريق منذ بداية الموسم وتحقيق فوز معنوي على العين ضمن الجولة الأخيرة من مسابقة كأس الخليج العربي لمرحلة المجموعات.

مواجهة

وتبدو صفوف جوران مدرب خورفكان، مكتملة لمواجهة الظفرة وهناك رغبة كبيرة وسط لاعبي الفريق في تحقيق الانتصار ومغادرة المركز «الأخير» القابع فيه أبناء الخور منذ انطلاقة الموسم برصيد 3 نقاط فقط من 3 تعادلات وأربع هزائم، حيث يأمل جوران في أن تنعكس معنويات لاعبيه العالية التي اختتموا بها الكأس اعتباراً من مباراة اليوم الدورية أمام الظفرة، وأكد الصربي جوران مدرب خورفكان جاهزية فريقه لموقعة اليوم أمام الظفرة والتي وصفها بأنها من فئة النقاط الست لافتاً إلى أن الفارق بين الفريقين في سُلم الترتيب ليس كبيراً، وأعتقد بأن خورفكان لو قُدر له الفوز اليوم سيكون ذلك بمثابة أكبر دافع للاعبين في قادم الجولات منوهاً إلى ضغط المباريات خلال شهر ديسمبر الحالي معرباً عن أمله في أن يكون الجميع في كامل الجاهزية لقادم المواجهات.

مصالحة

من جهته، يتأهب فريق الظفرة لمصالحة جماهيره بعد أن خسر الجولات الثلاث الماضية في الدوري، ما جعل الجهاز الفني يرفع درجات الإعداد ويعمل على تحضير اللاعبين بشكل أفضل مع معالجة السلبيات ودعم الإيجابيات، وأدى الفريق تجربة وديه الخميس الماضي أمام رديفه، أكد المدرب الصربي فوك رازوفيتش أنها ساهمت في تجهيز العناصر خاصة أن بعض اللاعبين عانوا من الإصابة مؤخراً وأن المباراة كانت فرصة جيدة لاختبار جاهزيتهم وتأكيد شفائهم من الإصابة.

ثقة

وتحدث رازوفيتش عن لقاء اليوم وقال إنه يثق في قدرة لاعبيه على تقديم مباراة جيدة والعودة إلى سكة الانتصارات وكسب النقاط، وقال: نتائجنا في جميع المباريات السابقة لم تكن جيدة لكن ذلك لم يفقدني نهائياً الثقة في اللاعبين لأنني أعرف قدراتهم جيداً ولأن ظروف الإصابات وعدم استقرار التشكيل كانا سبباً في بعض الهزائم، حالياً وضعنا أفضل من السابق بعودة المصابين باستثناء راشد مهير مع غياب عبد الرحمن يوسف بالبطاقة الحمراء لذلك يمكننا تحقيق الفوز ومحاولة التقدم من جديد في مسابقة الدوري.