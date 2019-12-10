الشارقة وبني ياس.. صدارة وعودة

المصدر: الشارقة - عز الدين جاد الله، أبوظبي - أحمد عيسى

يحل بني ياس ضيفاً على الشارقة في تمام الثامنة والنصف من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي الذي يستأنف جولاته بعد فترة توقف.

ويسعى الشارقة إلى مواصلة الدفاع عن لقبه والحفاظ على الصدارة التي يحتلها برصيد 19 نقطة، في المقابل يتطلع الفريق الضيف إلى العودة إلى درب الانتصارات بعد أن تعادل مع العين سلباً في الجولة الماضية وخسر من اتحاد كلباء 1-2 في الجولة قبل الماضية والخروج من المركز العاشر الذي يحتله برصيد 7 نقاط.

ويدخل الشارقة المباراة في ظل رغبة تركيز ورغبة كبيرة في الفوز عقب وداعه كأس الخليج العربي وهي المسابقة التي حقق فيها مكاسب كبيرة مقارنة بالموسم الماضي، ويعول المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري على عودة الأجانب الذين غابوا عن لقاء العين باستثناء إيغور نظراً للإصابة حيث كانت الراحة السلبية التي حصلوا عليها فرصة للاستشفاء.

عودة

وأكد العنبري أن فريقه على موعد مع مواجهة فريق صعب وهو بني ياس؛ مشيراً إلى أنه يتطلع إلى عبور «السماوي» وتحقيق نتيجة إيجابية وقنص النقاط الثلاث، مشيراً إلى أن المباراة ستشهد عودة العناصر الغائبة؛ باستثناء سيف راشد الذي يستمر غيابه عن التشكيلة لإصابته بقطع في الرباط الصليبي، وقال: ونأمل أن نكون في قمة التركيز وخصوصاً أننا قادمون من فترة توقف.

وأضاف: أبلينا بلاء حسناً في مسابقة كأس الخليج العربي مقارنة بالموسم الماضي بفضل جهود مجلس إدارة النادي وكنا نتطلع إلى الأفضل لكن هذا هو حال كرة القدم، مشيراً إلى أن فريقه قدم مردوداً طيباً ضد العين.

وتابع: جاهزون للمباراة ودوافعنا كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية والحفاظ على الصدارة، ونعود بعد فترة طويلة من التوقف لمباريات الدوري، وخصوصاً أن بني ياس فريق صعب ويقدم مستويات جيدة منذ الموسم الماضي ولعبنا أمامهم في كأس الخليج وكان منافساً قوياً.

وشدد مدرب الشارقة في ختام حديثه على ضرورة تعود فريقه البرنامج المضغوط وقال: علينا التعود على ضغط المباريات لأنها ما سنواجه في المرحلة المقبلة، ولدينا مجموعة جيدة من اللاعبين وسنمنح الفرصة للأكثر جاهزية.

مواجهة

بدوره، أكد الألماني وينفريد شايفر مدرب السماوي أن فريقه مقبل على مواجهة صعبة لأنها أمام متصدر الدوري وأفضل الفرق، ذاكراً أن الشارقة ومن خلال المباريات السابقة أثبت تميزه وقوته، ومشيراً إلى أنه شاهد مباراته الأخيرة مع العين في كأس الخليج العربي ويرى أنه رغم خسارته لكنه قدم مستوىً جيداً وكشف عن جودة لاعبيه.

وقال مدرب السماوي إنه تفاجأ في وقت سابق لفوز الشارقة بلقب الدوري في النسخة الماضية لأنه وخلال معرفته بالدوري الإماراتي فإن البطل يكون من فرق أبوظبي أو دبي، مبيناً أنه بعد مشاهدته البطل والوقوف على مستواه تبين له أنه فريق قوي ويستحق الوصول إلى منصات التتويج وأن يكون مثالاً يحتذى به لتحقيق الأهداف عبر البناء والتأسيس وصناعة فريق ينافس سنوات قادمة، مؤكداً أن هذا ما يسعى إليه بني ياس أيضاً.

ثقة

وأثنى شايفر على عدد من لاعبي الشارقة بقيادة ايغور ومينديز وقال: هم مجموعة من العناصر الموهوبة لكننا سنتمكن من إيقافهم، ونحن أيضاً لدينا عناصر متميزة نثق كثيراً بقدراتها الفنية وبالاجتهاد في الملعب يمكن أن نحقق هدفنا.

120%

وأشار إلى تميز فريقه في الجولات الأخيرة أمام الفجيرة وحتا، ومشدداً أنه يريد من لاعبيه المواصلة بذات المستوى وأن يلعبوا بقوة وجدية بنسبة 120% أمام الشارقة مع التركيز التام طوال شوطي اللعب لتكرار الفوز الذي سبق أن حققه الفريق في منافسة كأس الخليج العربي بهدفين من دون رد مع بداية الموسم.

تركيز

الخديم: تحضيراتنا مرضية

قال طارق الخديم لاعب خط الوسط في نادي الشارقة: لقد خضنا تحضيرات مرضية على مدار الأيام القليلة الماضية لمواجهة بني ياس وتميز اللاعبون في التدريبات بالتركيز الشديد رغم قصر فترة الإعداد للمباراة عقب المواجهة التي لعبناها ضد العين في كأس الخليج العربي.

وأضاف الخديم: فريق بني ياس صعب لكننا سنعمل على تقديم مردود طيب يكفل لنا نيل النقاط الثلاث والمحافظة على صدارة الدوري، ومما لا شك فيه فإن فترة توقف الدوري أثرت على كافة الفرق ولم تخدمها نظراً لأنها جاءت والجميع في حالة استعداد وفي «رتم» المباريات، ووجود فريق الشارقة في صدارة الترتيب العام للدوري لا يعني عدم تأثره بالتوقف، لكننا سنبذل قصارى جهدنا من أجل مواصلة المسيرة الإيجابية للفريق هذا الموسم وتحقيق النتائج التي تؤهلنا لنيل أهدافنا.

طموح

كمعس: نقطة التعادل لن تكفي

قال محمد كمعس لاعب بني ياس إن نقطة التعادل ستكون نتيجة إيجابية لفريقه في مواجهة الشارقة اليوم لكنها في ذات الوقت لن تكون كافية لأن فريقه يلعب بطموح الفوز، موضحاً أن السماوي قادر بلاعبيه على تحقيق الفوز والخروج بالنقاط الثلاث لأنه، وحسب قوله، يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين أصحاب الموهبة والخبرة.

وأكد كمعس أن الغيابات لن تؤثر على فريقه رغم أهمية العناصر التي سيفقدها الفريق مثل فواز عوانة وحسن المحرمي وجواو فيكتور، وأضاف: عملنا بجهد كبير في الأيام الماضية وكل لاعب أصبح في كامل الجاهزية للمشاركة في المباراة، سوف نقاتل ونجتهد في أرضية الملعب حتى نحقق النتيجة التي ترضي جمهورنا.