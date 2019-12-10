«الانتقالية» لا يحق لها الدعوة لانتخابات اتحاد الكرة

المصدر: دبي- العوضي النمر

بعد إعلان أمين عام اتحاد الكرة، محمد بن هزام، موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية «الطارئة» يوم السبت المقبل، في فندق إنتركونتيننتال فيستفال سيتي دبي، عند الساعة السادسة مساء، لاختيار لجنة انتقالية، تدير العمل في اتحاد الكرة لمدة 90 يوماً، ويجوز تمديدها مدة مماثلة، بعد الاستقالة التي تقدم بها المهندس مروان بن غليطة رئيس الاتحاد، وما تبعها من استقالة 6 من أعضاء مجلس الإدارة، ما أدى إلى حل الاتحاد، برزت العديد من الأسئلة القانونية حول آلية انعقاد الجمعية العمومية، وكيفية اختيار رئيسها من أكبر الأعضاء سناً، وطريقة اختيار أعضاء اللجنة الانتقالية، التي ستدير العمل خلال الفترة المقبلة، وهل من صلاحية الانتقالية الدعوة لإجراء انتخابات للدورة المقبلة، وللرد على كل الاستفسارات القانونية المتعلقة بانعقاد الجمعية العمومية وغيرها من الاستفسارات، التي يطرحها أعضاء الشارع الرياضي، صرح محمد العامري رئيس لجنة الانتخابات في اتحاد الكرة، لـ«البيان الرياضي» وقال إن المادة «151» من النظام الأساسي، حددت آلية الانعقاد واختيار أعضاء اللجنة الانتقالية.

الدعوة للانتخابات

وكشف محمد العامري عن نقطة قانونية مهمة بخصوص الدعوة لإجراء الانتخابات في نهاية فترة عمل اللجنة الانتقالية، بقوله: «الانتقالية» ليس من صلاحيتها الدعوة لإجراء انتخابات، بل يتم توجيه الدعوة لانعقاد جمعية عمومية، تقوم باختيار لجنة انتخابات وأخرى للاستئناف على العملية الانتخابية، ومن حق لجنة الانتخابات الاطلاع على اللوائح المنظمة للعملية الانتخابية وإجراء أية تعديلات عليها، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة، وفي حال قامت بإجراء تعديلات في لوائح العملية الانتخابية يتحتم الدعوة لانعقاد جمعية عمومية لاعتماد التعديلات، ومن ثم تقوم لجنة الانتخابات بتوجيه الدعوة لإجراء العملية الانتخابية.

الأكبر سناً

وفي ما يتعلق بكيفية اختيار أكبر أعضاء الجمعية العمومية سناً، ليترأس الاجتماع المقبل، يقول محمد العامري: لقد طلبت الأمانة العامة ممثلة في محمد بن هزام، من الأندية إرفاق صورة من هوية ممثليها لحضور الاجتماع وهي لمسة طيبة، ومن خلال الهوية، سيتم تحديد أكبر الأعضاء سناً وتكليفه برئاسة الاجتماع، ونوه العامري بأن المادة 151 لم تشترط حضور الأعضاء المرشحين للانضمام إلى اللجنة الانتقالية لاجتماع الجمعية العمومية، أما عن آلية اختيار أعضاء اللجنة الانتقالية، التي ستدير العمل خلال الأشهر المقبلة، قال: الأمانة العامة طلبت من الأندية وعددها 31 نادياً، ترشيح ممثلها ليدخل في قوائم المرشحين للاختيار، ووفق النظام الأساسي سيكون الاختيار ما بين 7 إلى 11 عضواً، وهنا يبدو السؤال المنطقي، كيف سيتم اختيار الأعضاء من بين تلك الأسماء، والإجابة من خلال التوافق، وإذ لم يحدث التوافق سيم اللجوء إلى التصويت.

ترشيح الرئيس

وفي ما يتعلق بكيفية اختيار رئيس اللجنة الانتقالية «وهو المسمى الصحيح وفق النظام الأساسي» يقول العامري: سيقوم رئيس الجمعية العمومية بطرح اسم وليكن الشيخ راشد بن حميد النعيمي لتولي مهمة رئاسة اللجنة، فإذا حدث التوافق سيتم التكليف رسمياً، ويجوز قيام أي عضو من أعضاء الجمعية العمومية بالترشح، وفي حال تقدم أي عضو للترشح خلاف ما تم ترشيحه من قبل رئيس الجلسة، يتم اللجوء إلى التصويت لاختيار الرئيس المقبل، ويجيب العامري عما أثير بخصوص وجود «كوتة» لأندية المحترفين والهواة عند تشكيل اللجنة الانتقالية بقوله، في مثل تشكيل تلك اللجان المؤقتة لا توجد كوتة لأندية المحترفين أو الهواة، ولم تحدد اللوائح ضرورة وجود ممثلين عن الفئتين، وإنما يكون اختيار الأعضاء من قبل أعضاء الجمعية العمومية بشكل عام.

حل اللجان

وبخصوص موقف أعضاء مجلس الإدارة الذين لم يتقدموا باستقالتهم هل يحق لهم حضور العمومية والترشح للجنة الانتقالية يقول العامري: الأندية هي من تختار ممثليها لحضور الجمعية العمومية، حتى لو كان مستقيلاً، وأما عضو مجلس الإدارة الذي لم يتقدم باستقالته من عضوية المجلس، فلا يوجد ما يمنع من ترشحه للجنة الانتقالية لو قام ناديه بترشيحه، وأما المستقيل فإنه يحرم من الترشح في الدورة الانتخابية المقبلة، وبخصوص الموقف القانوني للجان العاملة في اتحاد الكرة يقول: تعتبر كل اللجان التابعة لاتحاد الكرة «باستثناء اللجان القضائية» تم حلها بحل اتحاد الكرة نفسه، واستقالة أعضاء مجلس الإدارة رؤساء تلك اللجان، ولا يشترط النظام الأساسي وجود لجان خلال فترة عمل اللجنة الانتقالية التي تقوم بتسيير كل أنشطة العمل، خلال الفترة المكلفة بها.

موقف سليم

أكد محمد العامري قانونية وسلامة موقف عبد الله ناصر الجنيبي رئيس لجنة دوري المحترفين، باستمراره لتسيير عمل رابطة دوري المحترفين وفق المادة 88 من النظام الأساسي للرابطة حتى موعد إجراء الانتخابات للدورة المقبلة في 2020، وأضاف: لا يوجد ما يمنع من ترشحه للانضمام إلى اللجنة الانتقالية المقبلة.