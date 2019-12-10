حمدان الزعابي: الظفرة استفاد من التوقف

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

كشف حمدان الزعابي لاعب وسط الظفرة، عن جاهزية فريقه للقاء اليوم ضد خورفكان، مؤكداً الاستفادة التامة من فترة توقف الدوري في التحضير الجيد للقاء وعلاج زملائه الذين عانوا من الإصابة مؤخراً.

وأكد أن هناك عدداً كبيراً من عناصر الفريق وصلوا قمة الجاهزية وأنهم عازمون على تحقيق الفوز وإيقاف النتائج السلبية التي تحققت في الجولات الماضية، مشيراً إلى أن الروح المعنوية عالية رغم الغياب عن الانتصارات، مبيناً أن السبب في ذلك ثقة الجهاز الفني ودعم الإدارة للاعبين ومعرفة الجميع بأن الفريق قادر على العودة إلى الانتصارات.