النصر يدعم إكسبو 2020

المصدر: دبي - عدنان الغـربي

أعلن نادي النصر عميد الأندية الإماراتية، دعمه «اكسبو 2020» من خلال فعالية باستاد آل مكتوم مساء أمس، قبل انطلاق تدريبات الفريق الأول لكرة القدم استعداداً لمواجهة العين بدوري الخليج العربي، بحضور أحمد هاشم خوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر وعبدالرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم وإبراهيم الفردان رئيس مجلس شركة الاستثمار والمدير المالي للنادي وعبدالرزاق الهاشمي رئيس مجلس شركة الألعاب الرياضية وعبدالباسط علي المدير التنفيذي وصلاح جلال مدير الفريق الأول والمدرب كرونوسلاف و6 لاعبين، هم محمود خميس وحبيب الفردان والإسباني نيغريدو والبرتغالي توزي والتشيلي بافيز والهولندي براندلي .

واكد عبدالرحمن أبو الشوارب أن النصر وكافّـة منتسبيه يدعمون الحدث العالمي الذي تستضيفه دبي، وقال: نحن سعداء بأن نكون أول نادٍ يدعم «اكسبو 2020» والمشاركة في الترويج لفعالياته المتنوعة وسنسخر كل جهودنا من أجل المساهمة في إنجاحه.