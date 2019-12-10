بن غليطة يودّع اتحاد الكرة

المصدر: دبي - العوضي النمر

قام المهندس مروان بن غليطة، رئيس اتحاد الكرة المستقيل، بتوديع العاملين في اتحاد الكرة بمختلف الإدارات والأقسام، وتوجيه الشكر لهم على ما قدموه من جهد طوال السنوات التي عمل خلالها معهم، معرباً عن أمنياته لهم بالتوفيق في خدمة كرة الإمارات خلال الفترة المقبلة، وتوجه العاملون بالشكر لِبن غليطة، متمنين له التوفيق في خطواته المستقبلية.

من جهة أخرى تنتهي اليوم المهلة التي حددها اتحاد الكرة للأندية، لتقديم أسماء ممثليها في الجمعية العمومية الطارئة التي ستُعقد السبت المقبل في دبي، والتي ستقوم بالتصديق على استقالة مجلس إدارة اتحاد الكرة، واختيار لجنة انتقالية تدير الاتحاد خلال مدة 90 يوماً، ومن خلال الترشيحات التي سترد إلى الاتحاد المرفق بها صورة هوية كل عضو سيتم اختيار أكبر الأعضاء سناً الذي سيتولى رئاسة الجمعية العمومية.

وبدت توجهات بالتدقيق في اختيار أعضاء اللجنة الانتقالية، على أن يكونوا من أصحاب الخبرات في العمل الرياضي، ولديهم أفكار متطورة فيما يخدم التطلعات، كما يتم التدقيق في اختيار أعضاء ليس لديهم مناصب إدارية أو فنية بأنديتهم، بما يتماشى مع اللوائح التي تحظر ازدواج المناصب.