أنديتنا تترقب قرعة «أبطال آسيا»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تجرى في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم، مراسم قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020، والتي تشهد مشاركة 7 أندية سبق لها التتويج بلقب البطولة بنظامها الجديد أبرزها الهلال السعودي بطل النسخة الأخيرة، والعين.

وتترقب أنديتنا نتائج القرعة حيث يمثل الكرة الإماراتية في الدور الرئيسي أندية الشارقة، بطل دوري الخليج العربي، وشباب الأهلي بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والوحدة ثالث الدوري، فيما يشارك العين بالدور التمهيدي.

ويشارك في سحب القرعة، عدد من النجوم السابقين في آسيا، ومنهم غاو لين «الصين» وكيسوكي تسوبوي «اليابان».