هذه الأسماء مرشحة للانضمام إلى اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة

المصدر: دبي- العوضي النمر

ترددت بعض الأسماء المرشحة للتواجد في عضوية اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة والتي سيتم اختيارها رسميا خلال اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم التي ستعقد يوم السبت المقبل في دبي، حيث رشح الشيخ راشد بن حميد النعيمي لرئاسة اللجنة التي يتردد انها ستضم عبد الله ناصر الجنيبي وهشام الزرعوني وأمل بوشلاخ من المجلس السابق والحكم الأسبق صلاح أمين وعبدالسلام منقوش ومحمد راشد بيات ومحمد كرم واللواء غانم أحمد غانم والقانونيين يوسف حماد وعائشة الطنيجي