إماراتيان في لجنة الحكام العربية

المصدر: العوضي النمر

أصدر الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم أمس قراراً بإعادة تشكيل لجنة الحكام في الاتحاد العربي. حيث ضم اللواء م غانم أحمد غانم رئيساً وعلي حمد عضوا وكلاهما من الكفاءات الإماراتية المتميزة، ولأول مرة يتم اختيار 2 من الكوادر التحكيمية من الإمارات. كما ضم التشكيل محمود الربعة من لبنان نائبا للرئيس، وعبد الحكيم الشلماني من ليبيا، وخليل جلال من السعودية، وجمال الغندور من مصر، ومحمد كزاز من المغرب، وصلاح الدين أحمد من السودان، وزكريا قناة من سوريا أعضاء.