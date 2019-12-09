كايزر: حتا فريق جيد ويسبب المتاعب للخصوم

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

قال مارسيل كايزر مدرب فريق الكرة الأول بنادي الجزيرة إن التحضيرات لمواجهة حتا تسير بشكل جيد، وبدأت عقب ديربي الوحدة في كأس الخليج العربي، والذي فاز فيه فريقه 4/0.

ويلتقي الفريقين الأربعاء على ملعب حمدان بن راشد ضمن الجولة الثامنة للدوري، ويأتي الجزيرة في المركز الخامس بـ 11 نقطة، وحتا في الترتيب 9 بـ 8 نقاط.

وأوضح كايزر أن حتا فريق جيد، ويبني الهجمات من الخلف، ولديه عناصر قادرة على صناعة الفرص، وخلق المتاعب للخصوم، ولذلك يتوقع مباراة صعبة. مشيراً إلى أن التركيز على كيفية الفوز بنقاط المباراة من أجل تحسين وضعية ترتيب الفريق.

وأضاف: "الروح المعنوية للاعبين مرتفعة بعد الفوز على الوحدة والتأهل إلى المربع الذهبي لكأس الخليج. والجميع جاهز للمباراة عدا غياب مراد باتنا، وسلطان الغافري للإصابة، كما يخضع ثولاني سيريرو للرقابة الطبية بإمكانية مشاركته من عدمه".

وأشار كايزر إلى أن توافر البدائل من اللاعبين أمر إيجابي، وفرصة المشاركة للاعب الجاهز والأجدر، وجميع اللاعبين عرفوا المطلوب منهم واستوعبوا أسلوب اللعب.