النصر يدعم إكسبو 2020

المصدر: دبي-عدنان الغـربي

أعلن نادي النصر عميد الأندية الإماراتية عن دعمه لإكسبو2020، أول حدث دولي ضخم يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021.

وأقيمت فعالية دعم "إكسبو 2020" في استاد آل مكتوم مساء اليوم، قبل انطلاق تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، استعدادا لمواجهة العين بعد غد لحساب الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي، بحضور أحمد هاشم خوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر وعبد الرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، وإبراهيم الفردان رئيس مجلس شركة الاستثمار، والمدير المالي للنادي، وعبد الرزاق الهاشمي رئيس مجلس شركة الألعاب الرياضية، وعبد الباسط علي المدير التنفيذي، وصلاح جلال مدير الفريق الأول، والمدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش و 6 لاعبين هم: محمود خميس وحبيب الفردان والإسباني ألفارو نيغريدو والبرتغالي توزي والتشيلي اسيتيبان بافيز والهولندي براندلي كواس.

وصرّح عبد الرحمن أبو الشوارب أن النصر وكافّة منتسبيه من أعضاء مجلس الإدارة ولاعبين وموظفين يدعمون هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه دبي، وقال: "نحن سعداء بأن نكون أول ناد يدعم إكسبو 2020، والمشاركة في الترويج لفعالياته المتنوعة، وسنسخر كل جهودنا من أجل المساهمة في إنجاحه".

من جهته قال ألفارو نيغريدو إن إكسبو 2020 سيكون تجربة رائعة، ومرحبا بالعالم في دبي، وأضاف: "أعيش في هذه المدينة الجميلة منذ 15 شهرا، وأشاهد باستمرار التطور في مختلف المجالات وأنا واثق أن اكسبو سيكون حدثا استثنائيا يعزز مكانة دبي في العالم".

فيما أكد حبيب الفردان أن إكسبو 2020 سيعكس التطور الحضاري والثقافي الذي تشهده دولة الإمارات في مختلف المجالات.