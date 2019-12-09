أروابارينا: مصلحة شباب الأهلي في المقام الأول

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، مدرب شباب الأهلي، على أهمية مواجهة الوحدة بعد غد الأربعاء، مع العودة إلى منافسات دوري الخليج العربي، وشدد على ضرورة التركيز في الجولة الثامنة أمام فريق جيد، يمتلك مدرب ذو خبرة ولاعبين على مستوى عالي، ويدركون ما عليهم من مسؤولية.

وحول مدى تأثير خسارة الوحدة الثقيلة من الجزيرة في كأس المحترفين، على أدائه أمام شباب الأهلي، أوضح المدرب: "بالتأكيد أي فريق يتعرض لمثل هذه الخسارة، يرغب في العودة بسرعة، ونحن بدورنا نبحث عن الفوز والثلاثة نقاط بالتوازن والأداء الجيد، ونحن نواجه فريقاً قوياً، ولكننا بدورنا قدمنا مباراة جيدة أمام الوصل، ولا بد من تحسين بعض الأشياء، وهناك بعض الوجوه الجديدة التي تحتاج للحصول على فرصة لصالح مستقبل شباب الأهلي، ودائماً فلسفتي النظر إلى المجموعة وليس إلى اللاعب في حد ذاته، وأشكر اللاعبين الشباب بالفريق، وما يهمني مصلحة الفريق في المقام الأول، بصرف النظر عن أسماء اللاعبين داخل الملعب".

وعن جاهزية لاعبي شباب الأهلي، قال: "مارياني مصاب، ويخضع حالياً للعلاج، وسنقّيم مدى جاهزية وليد عباس ويوسف جابر لخوض المباراة. وماجد حسن ما يزال مبكراً عليه العودة إلى الملاعب، ولم يحدد وقت المشاركة في التدريبات الجماعية، ونرى مدى استجابته للبرنامج الطبي الموضوع، ونحن لا نرغب في الاستعجال في عودته. وبالنسبة للاعب مانع محمد، فقد عاد من لندن وسنرى مدى تقدمه مع برنامجه الطبي".